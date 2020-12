Groningen steekt € 20 miljoen in kringlooplandbouw

De akkerbouwcoöperaties Avebe en Cosun doen mee aan het Groningse agri-food project Fascinating.

Het doel van het project is om kringlooplandbouw te bevorderen waarbij duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economische impact met elkaar in evenwicht zijn. De andere deelnemers zijn onder andere coöperatie Agrifirm, zuivelcoöperatie FrieslandCampina, LTO Noord en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

In drie jaar wordt € 20 miljoen in de landbouwregio geïnvesteerd. De helft wordt betaald door het bedrijfsleven, de rest komt uit het Nationaal Programma Groningen.

Fascinating staat voor Food Agro Sustainable Circular Nature Technology in Groningen. Het project richt zich op vier zaken: gezonde voeding, duurzame productie van voedzame gewassen, energie-efficiënte verwerking en het gebruik van reststromen als grondstof voor de chemische industrie of als energiebron. Fascinating werkt samen met kennisinstellingen en organisaties in de voedingsindustrie, chemische industrie en de energiesector.