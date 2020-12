Gert Sikken gaat Groeikracht bij Cosun aansturen

Gert Sikken wordt per 1 februari 2021 Director Agro Development binnen de concernstaf van Cosun.

Als Director Agro Development zal Sikken verantwoordelijk zijn voor de strategische programma’s op het vlak van Agronomie die belangrijk zijn om de visie te realiseren.

Toekomstbestendige teelt

Prominent onderdeel daarin is Groeikracht. In dit platform is Cosun voornemens om met haar telers van aardappelen, bieten en cichorei samen te werken aan een rendabele, toekomstbestendige teelt voor plantaardige oplossingen voor mens en dier. In deze nieuwe functie zal Gert Sikken rapporteren aan de voorzitter van de Concerndirectie.

Arno Huijsmans, momenteel Manager Agro Logistiek bij Cosun Beet Company, zal Gert Sikken opvolgen in de functie van Chief Agricultural Officer en lid van de directie van Cosun Beet Company. In deze functie zal hij rechtstreeks rapporteren aan de CEO van Cosun Beet Company.