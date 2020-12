Definitieve poolprijs Aviko zonder voorverkoop € 126,81

Aviko Potato betaalt voor oogst 2019 € 126,81 per ton in de aardappelpool zonder voorverkoop.

In de pool met voorverkoop komt de prijs op € 131,23 per ton.

De Aardappeltelers Commissie (ATC) van Aviko Potato heeft de definitieve nabetaling op de poolaardappelen voor oogstjaar 2019 bekendgemaakt op vrijdag 4 december. De prijzen gelden voor alle rassen en is inclusief de compensatiebijdrage vanuit de RVO-regeling en de voeropbrengst. De bewaarstaffel voor lange bewaring kan oplopen tot maximaal € 50 per ton.

Voor de pool zonder voorverkoop is de nabetaling vastgesteld op € 2,45 per ton. In de pool zonder voorverkoop bedraagt de nabetaling € 9,41 per ton.