Veel uien naar Aziatische landen

In de 16e exportweek van seizoen 2020-’21 zijn 35.885 ton uien afgezet.

De meeste uien gingen naar Ivoorkust (4.465 ton), gevolgd door Bangladesh en de Filipijnen met respectievelijk 3.277 ton en 3.022 ton. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis.

Uienexport naar Senegal

Het valt op dat de uienafzet naar Senegal in de voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis op de zesde plaats komt met ‘slechts’ 1.971 ton uien. Maar dat kan goed een samenloop van de aankomst van een boot of verwerking van cijfers zijn, want zowel in week 40 als week 41 ontving Senegal ruim 10.000 ton uien.

De totale afzet komt in week 27 tot en met week 42 op 411.844 ton. Senegal is de belangrijkste afnemer met ruim 80.000 ton uien dit seizoen. Dat is 19% van het totaal.