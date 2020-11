Suikergehalte bieten stabiel, tarra hoger

Het suikergehalte van de aan de fabriek geleverde bieten is vorige week stabiel gebleven op 16,5%.

Dit is tevens het hoogste suikergehalte van de campagne. Maar vergeleken met andere seizoenen is dit laag. Het gemiddelde zit nu op 16,2% suiker. Het hoogste campagnegemiddelde is vooralsnog 16,9% suiker, op naam van de teeltregio Tholen/St. Philipsland. Dat blijkt uit de gegevens van Cosun Beet Company. Het percentage tarra liep op naar 11,7%, waarmee het gemiddelde op 10,8% komt. De winbaarheid liep iets terug, naar 89,2 punten. Het campagnegemiddelde is echter een nette 89,4 punten.