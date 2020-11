Suiker- en tarragehalte toegenomen in bieten

In de afgelopen week was het gemiddelde suikergehalte in de bietencampagne 16,5%.

Dat was duidelijk weer iets hoger dan de 16,3% van de voorgaande week. De tarra nam ook toe, van 11% naar 11,4%. Dit meldt Cosun Beet Company in het wekelijkse bericht over de voortgang van de bietencampagne.

Gecorrigeerde kwaliteitscijfers

Afgelopen zaterdag zijn de gecorrigeerde kwaliteitscijfers naar de telers gestuurd die in de eerste vijf weken van de campagne aan de fabriek Vierverlaten hebben geleverd. Voor ongeveer de helft van de betrokken 1.400 telers zijn de correcte kwaliteitscijfers lager dan de eerder verstrekte gegevens, voor de andere helft zijn de gecorrigeerde kwaliteitscijfers beter.

Bietenstatistiek online

De bietenstatistiek is weer online beschikbaar. Hier zien we dat het suikergehalte over deze campagne tot nu toe op een gemiddelde 16,1% blijft steken. In de achtste campagneweek, dat was vorige week, werd het hoogste suikergehalte neergezet door de regio Tholen/St. Philipsland met 17% suiker. Met 16,9% suiker staan deze telers bovendien voorlopig bovenaan in de gemiddelden over de campagne. De schoonste bieten komen deze campagne tot nu toe uit teeltregio Limburg midden/De Peel, met een tarrapercentage van 7,6%.