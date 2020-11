NVWA deelt meer boetes uit aan telers

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deelde in 2019 meer boetes uit aan akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers voor het gebruik van niet-toegelaten stoffen.

De NVWA voerde vorig jaar 183 inspecties uit in deze sectoren. De nalevingsindicatie in 2019 was 83%. In voorgaande metingen in 2013 en 2015 was dat 87%.

Van de 133 monsters bevatte 28% niet toegelaten stoffen. In drie monsters – waarvan twee monsters op één bedrijf – zijn niet toegelaten stoffen aangetroffen en is een boeterapport aangezegd. Voor nog vier monsters is eveneens een boeterapport aangezegd.

Verklaring voor aanwezigheid niet-toegelaten stof

Bij 30 andere monsters waren andere verklaringen voor de aanwezigheid van de niet-toegelaten stoffen. Dat zijn onder meer: