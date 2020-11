Laag suikergehalte door droogte

Het groeiseizoen van 2020 speelt een voorname rol in de forse uitschieters die de opbrengst- en kwaliteitscijfers van de huidige bietencampagne laten zien.

Dat meldt bieteninstituut IRS. De wortelopbrengst valt in de meeste gevallen mee, maar het suikergehalte en de winbaarheid van de suikerbieten zijn dit jaar vaak teleurstellend. Zowel tussen als binnen percelen zijn de verschillen soms groot. Dat komt door de langdurige droogte op veel plaatsen in het voorjaar en de zomer. Ter illustratie: als een perceel 40.000 planten telt, in plaats van 70.000 tot 80.000 planten, is het suikergehalte zo’n 0,4% lager.

Weersomstandigheden

In het najaar waren de weersomstandigheden niet gunstig voor een goede nagroei, waardoor het suikergehalte achterblijft ten opzichte van andere jaren. Andere zaken zoals rassenkeuze en bemesting kunnen eveneens een rol gespeeld hebben. Ook woekerden cercospora en vergelingsziekte op diverse bietenpercelen.

Cosun Beet Company heeft daarom gedurende de campagne de opbrengstverwachting verlaagd naar 13,6 ton per hectare.