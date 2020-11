Hoogste YEN-opbrengst 15,6 ton tarwe/ha

De hoogste wintertarwe-opbrengst van deelnemers in het Britse teeltverbeteringsprogramma YEN bedraagt 15,6 ton per hectare.

De opbrengst werd gerealiseerd in de regio Eat Midlands door akkerbouwer Tim Lamyman. Lamyman realiseerde 98% van de potentiële opbrengst van zijn tarweperceel. Grond en zoninstraling en neerslag bepalen in een groeimodel de potentie van een perceel.

Nederlandse deelnemers

De beste buitenlandse deelnemer was Brian Salome in IJzendijke (Zld.) met 12,8 ton/ha. Dat is 64% van het potentieel van 20,1 ton/ha. Daarop volgend dorstte Hendrik Visser in Numansdorp (Z.-.H.) 10,9 ton/ha, zijnde 79% van de potentie van 13,8 ton van het perceel.