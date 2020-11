Groothandel Loogman in surseance

Aardappelgroothandel A.C. Loogman in Aalsmeer verkeert per 3 november in surseance van betaling.

Het familiebedrijf A.C. Loogman is in 1953 opgericht door A.C. Loogman senior. Het bedrijf is uitgegroeid tot één van de grootste verpakkers van aardappelen in Nederland. Daarnaast levert het bedrijf verschillende aardappelproducten aan de horeca. Biologische aardappelen en eigen import van aardappelen van vaste telers in Spanje en op Cyprus maken ook een belangrijk deel uit van dit bedrijf. Bij het bedrijf werken 28 personen. In 2016 verhuisde het bedrijf van Amsterdam naar een nieuw pand in Aalsmeer.

Sander Schouten van AMS Advocaten uit Amsterdam is door de rechtbank als bewindvoerder aangesteld. Schouten was vrijdag 6 november niet bereikbaar voor uitleg of een reactie. Onduidelijk daarmee is waardoor het bedrijf in problemen is geraakt en in hoeverre het bedrijf kan worden voortgezet. De website van het aardappelhandelsbedrijf is al wel uit de lucht gehaald.