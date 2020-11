Cosun Beet Company draait op hoog tempo

De fabrieken verwerken in een hoog tempo suikerbieten, bericht Cosun Beet Company.

Het suikergehalte is vorige week licht gestegen naar gemiddeld 16,3%. Het tarrapercentage is circa 11%, wat weer iets hoger is dan de voorgaande week. De bietenstatistiek is deze week niet beschikbaar, omdat de gegevensverwerking van de fabriek Vierverlaten niet klopte. Dit wordt hersteld.

Rooiwerk in Westen achter

Vooral in het westelijk deel van Nederland bleef het rooiwerk vorige week achter door de natte omstandigheden, meldt de agrarische dienst. Daardoor was de voorraad aan de fabriek wat beperkt. Gezien de huidige prima oogstomstandigheden wordt de bietenvoorraad waarschijnlijk weer snel aangevuld.

Aangescherpte coronamaatregelen

Cosun vraagt alle betrokkenen om rekening te houden met de aangescherpte coronamaatregelen; groepsvorming moet worden gemeden. Dat geldt ook voor de buitendienst, machinisten, chauffeurs en bietentelers bij het laden van suikerbieten.