Cichorei leverde afgelopen week 17,1% inuline

De cichoreicampagne loopt nog steeds goed. Dat zegt René Schunselaar, manager agro bij cichoreiverwerker Sensus in het Noord-Brabantse Roosendaal.

“De productie ligt op het geplande tempo.” De opbrengst van cichorei lag vorige week gemiddeld op ruim 45 ton netto per hectare, schetst Schunselaar. Het inulinepercenage was 17,1% en de tarra 11%. “Al met mooie cijfers in die week”, vindt hij. “Maar overall denk ik nog steeds dat we op een onder gemiddelde opbrengst gaan uitkomen. Dit vanwege het uitdagende groeiseizoen. Het seizoen kende een moeizame start. De groeicondities waren bovendien niet optimaal in de voor cichorei zo belangrijke groeimaand september.”

Lagere capaciteit bij fabriek

Daarom startte de fabriek op lagere capaciteit; zodat de cichorei nog wat kon groeien. Ruim 200 hectare is echter mislukt door de weersextremen. De Nederlandse cichoreiproductie zal onder het 10-jarige gemiddelde uitkomen dit seizoen. De vraag naar inuline is echter groeiend. Daarom zoekt Sensus naar meer hectares voor het nieuwe seizoen. De animo bij telers is volgens Schunselaar goed.