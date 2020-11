Bietenfabriek in Dinteloord draait op lagere capaciteit

De bietenafname in het Zuiden is vertraagd door een storing in één van de diffusietorens sinds afgelopen donderdag. Dat meldt Cosun Beet Company.

De fabriek draait op 65% van de capaciteit. De werkzaamheden duren naar alle waarschijnlijkheid tot eind deze week. De afname van bieten die moeten worden verwerkt in de fabriek in Dinteloord, loopt daardoor een aantal dagen vertraging op. De data waarop de bieten bij telers klaar moeten zijn voor transport, zijn op basis van de huidige verwachtingen opnieuw berekend en worden zo nodig actueel bijgewerkt. Deze data zijn te raadplegen op het Cosun Ledenportaal, bij campagneplanning. Vogelgriep hindert afname bieten niet De diverse uitbraken van vogelgriep in het land hebben nog niet geleid tot problemen bij de afname van bieten. Het hygiëneprotocol, goedgekeurd door de NVWA, is leidend voor de werkwijze. Cosun Beet Company mag geen bieten laden op bedrijfslocaties waar vogelgriep is geconstateerd. Om problemen bij een mogelijke uitbraak te voorkomen, is het dringende advies geen bieten op te slaan op erven waar een pluimveestal staat.