Belgische aardappeltelers ploeteren voort

Waren het vorig jaar de Engelsen die nog tot laat in november aan het ploeteren waren om de aardappelen uit de modder te peuren, dit jaar hebben de Belgen die betreurenswaardige eer.

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van aardappelverwerker Aviko Potato. In België zit in week 46 nog 15% van de fritesaardappelen in de grond. Dat is veel. Het is wat dat betreft stuivertje wisselen met Engeland in 2019. Toen was België zo goed als klaar en zat er in week 46 in het Verenigd Koninkrijk nog zo’n 15% van de aardappelen in de grond.

In de rest van Noordwest-Europa is de oogst nu op enkele percelen en hoekjes na klaar. In Nederland, Polen en Duitsland moet nog 1% worden gerooid, in Frankrijk 2% en in het Verenigd Koninkrijk zo’n 3 %.

In Nederland hebben de zandtelers hun rooiers al in het vet gezet. Daar is de oogst 100% klaar, uitgezonderd het Noordoosten waar nog een enkel hoekje zit. Op de klei zitten nog iets meer aardappelen in de grond, maar procentueel op het grote geheel is het niet veel meer, zo’n 2%.