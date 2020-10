Weekafzet uien stijgt naar ruim 39.000 ton

De meeste uien gaan naar Afrika. In week 39 zijn ruim 39.000 ton uien afgezet. Dat is een flinke hoeveelheid voor deze periode van het jaar.

Dat blijkt uit recente afzetcijfers van het GroentenFruit Huis. In seizoen 2019-’20 ging eind december voor het eerst meer dan 39.000 ton in een week weg. De weekafzet ligt in week 39 relatief hoog door een grote afzet van uien in Ivoorkust. Ivoorkust heeft in de laatste volle week van september 9.217 ton uien, bijna een kwart (23%) van de totale week afzet, ontvangen. Dat is bijna het dubbele van de hoeveelheid die de voorgaande weken werd afgezet.

Totale afzet uien

Senegal, Indonesië en Filipijnen volgen met respectievelijk 5.112 ton, 2.566 ton en 2.318 ton uien. De totale afzet ligt dit seizoen tot en met week 39 met 296.423 ton ruim 1% boven de afzet van seizoen 2019-’20 in dezelfde periode.