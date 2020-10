VVD: Nederlandse suikerteler benadeeld

Als steeds meer landen een uitzondering maken op het verbod op neonicotinoïden, ontstaat een een steeds ongelijk speelveld in het nadeel van de Nederlandse bietentelers. Dat stelt VVD-Kamerlid Helma Lodders.

Lodders heeft Kamervragen gesteld aan landbouwminister Carola Schouten naar aanleiding van het besluit van het Franse parlement om neonicotinoïden in de bietenteelt bij wijze van uitzondering toe te staan. Tien andere Europese landen waren Frankrijk al voorgegaan.

Noodsituatie

Dat concurrerende buitenlandse telers nu over middelen kunnen beschikken die in Nederland verboden zijn, zou op zich al tot een noodsituatie kunnen leiden, stelt Lodders. Uitzonderingen op het verbod op gewasbeschermingsmiddelen zijn op basis van Europese regels toegestaan, als er sprake is van een landbouwkundige noodzaak. De minister zegt tot nu toe dat er alternatieven zijn, waarmee de bietensector kan werken.

In gesprek gaan

Lodders vraagt de minister met de sector in gesprek te gaan over de problematiek. Volgens haar hebben Nederlandse telers vorig jaar een gemiddelde schade opgelopen van 7%, doordat ze een aantal insecten in de bietenteelt niet goed konden bestrijden.