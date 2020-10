Uienexport blijft flink doorstomen

De afzet van uien blijft in week 40 goed doorlopen met 39.883 ton.

Het is de tweede week op rij dat bijna 40.000 ton uien per week worden afgezet. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het GroentenFruitHuis.

Senegal trekt de kar

De kar wordt getrokken door Senegal met een afname van ruim 10.500 ton uien in week 40. Dit seizoen zijn al ruim 66.000 ton uien in Senegal afgeleverd. Dat is bijna een kwart (24%) meer dan in dezelfde periode een jaar eerder in Senegal werd afgezet.

In totaal zijn dit seizoen tot en met week 40 338.128 ton uien geëxporteerd. Bijna 20% van de totale afzet is in Senegal afgezet, gevolgd door Ivoorkust, waar 16% van de totale afzet naartoe is gegaan.

Veel uien naar Maleisië en de Filipijnen

Verder zijn in week 40 relatief veel uien naar Maleisië en de Filipijnen gegaan, respectievelijk 2.881 ton en 2.115 ton. De vraag vanuit Azië is goed, omdat India een exportverbod heeft ingesteld om de eigen binnenlandse markt te beschermen tegen torenhoge uienprijzen.