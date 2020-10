Suikergehalte bieten stijgt iets

Het suikergehalte stijgt in de vijfde week van de bietencampagne naar 16,2%. Dat blijkt uit de weekcijfers van Cosun Beet Company. Het campagnegemiddelde komt hiermee op 16%.

De hoogste score werd vorige week neergezet door bieten uit Tholen/St. Philipsland met 16,8% suiker. Dit is tevens het voorlopige campagnegemiddelde van deze regio, die daarmee koploper is.

Winbaarheid stijgt gestaag

Het gedaalde tarrapercentage is het tweede goede nieuws in de rapportage van de verwerker; dat daalde van 11,6% naar 10,7%. Het gemiddelde over vijf weken is 10,3%. De winbaarheid stijgt gestaag door en kwam vorige week op 89,5 punten.