Moeizame oogst op zware klei in Zuidwesten

De oogst van late fritesaardappelen op met name de zware klei in het Zuidwesten verloopt moeizaam.

Op verschillende plekken gaat het rooien haast net zo langzaam als afgelopen voorjaar de pootbedbereiding, 2 à 3 kilometer per uur. “Soms wordt die 2 kilometer momenteel in West-Zeeuws-Vlaanderen niet eens gehaald ”, zegt Delphy-adviseur Pierre Cammaert. “Het gaat moeizaam, ruim driekwart van de fritesaardappelen zit hier nog in de grond. Ook voor de komende dagren is weer regen voorspeld.”

Kachels

Reinier Stoutjesdijk van Delphy wijst op de stijgende dauwpuntstemperatuur, die kachels nodig maakt om aardappelen te kunnen drogen.