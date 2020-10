Meer tarra aan de bieten door slecht weer

Door het natte weer gaat meer tarra met de bieten mee naar de suikerfabrieken.

De tarra staat nu op 9% tegen 7% ruim een week geleden. Het suikergehalte is gelijk gebleven op 15,9% doordat de zon maar weinig scheen. Cosun Beet Company (CBC) verwacht geen forse stijging van het suikergehalte gezien de weersvoorspelling.

Suikergehalte bieten

De variatie in suikergehalte per regio is klein. In de regio Schouwen-Duiveland zijn de bieten het zoetst met een suikergehalte van 17,1%. Het laagste suikergehalte is in de Haarlemmermeer met 15,5%. De gemiddelde tarra loopt sterker uiteen in de bietencampagne. De bieten uit Schouwen-Duiveland scoren ook hier het beste met een tarra van slechts 5,5%. De bieten uit de Kop van Zuid-Holland hebben de meeste aanhang met 13,4% tarra.

Plaatselijk zijn bietenpercelen waargenomen met een zeer forse aantasting door cercospora. Volgens CBC lijkt de uitbreiding tot staan te zijn gekomen. Een bestrijding heeft nu geen zin meer.