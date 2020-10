KWS voert suikerbiet met cercospora-tolerantie in

Veredelaar KWS introduceert voor komend seizoen het eerste suikerbietenras dat cercospora-tolerantie combineert met een hoge opbrengst.

De nieuwe suikerbiet met cercospora-tolerantie blijft groen zonder bespuiting. - Foto: KWS

Deze nieuwkomer, Karolicia KWS, is twee jaar onderzocht. Voor 2021 zijn 1.000 pakken zaad beschikbaar, wat staat voor zo’n 1.000 hectare. Naar verwachting komt het ras in 2022 op de Aanbevelende Rassenlijst.

De bietenteelt heeft zo’n ras hard nodig omdat de bladschimmel cercospora met alleen chemie niet meer in de hand te houden blijkt. Ondanks drie of vier bespuitingen zijn dit seizoen veel percelen bruin verkleurd. Zo’n schimmelaanval kan leiden tot 50% opbrengstverlies.

Eerst gebieden in Oost-Nederland

In eerste instantie richt KWS zich op de gebieden in Oost-Nederland waar cercospora de teelt het hardst treft: Drenthe, Overijssel en Limburg. “In plaats van drie of vier keer spuiten, kunnen deze telers met dit ras terug naar een of twee bespuitingen”, legt Marcel Arts, salesmanager van KWS, uit. “Een bespuiting kost zo’n € 50 of € 60 per hectare per keer, inclusief arbeidsloon. Dat tikt best aan. De bietenteelt wordt steeds moeilijker. Met resistente rassen kunnen we het weer wat makkelijker maken. Bovendien past minder afhankelijk zijn van chemische gewasbescherming heel mooi in de duurzaamheidsdoelen van Cosun Beet Company.”