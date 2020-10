Delphy: verpakking peenzaad moet informatiever

Voor telers is het essentieel om kiemkracht vsn peen goed te kunnen inschatten, zegt Delphy.

Veredelaars zouden op de pakken zaad voor de peenteelt de kiemkracht en –energie van de betreffende partij moeten vermelden. Dat stelt Delphy op basis van de ‘boerenrassendemo’ die het onderzoeks- en adviesbureau met de Peenacademie heeft neergelegd op het peenproefveld in Rutten.

Kiemkracht getest

Telers konden hiervoor een partijtje zaad uit hun eigen gezaaide areaal aanleveren. Hiervan is de kiemkracht- en energie op verschillende momenten getest. “En hieruit blijkt; de ene Nerac is de andere niet”, vertelt Niek Vedelaar, die rondleidingen doet op de open dag B-peen woensdag. “Dat komt door de verschillen in zaadproductie. Ook zien we dat kleurenpeen, zeker geel, meer moeite heeft om boven te komen na het zaaien. Voor telers is het essentieel om dat goed te kunnen inschatten.”

Zaad te diep weggelegd

Vedelaar illustreert dat met het afgelopen droge voorjaar. “Sommige telers hebben het zaad te diep weggelegd, om aansluiting te vinden met de vochtige ondergrond. Het resultaat van minder kiemkrachtig zaad is dan een laag plantenaantal. Daar heb je de rest van het seizoen last van.”