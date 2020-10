€ 1,3 miljoen voor hybride aardappel

Europa en de Provincie Gelderland trekken € 1,3 miljoen subsidie uit voor stimulering van de hybride aardappel, vermeerderd uit zaad, voor de biologische teelt .

Het project Hybio, hybride aardappel voor de biologische teelt, onvangt de subsidie van ruim het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), dat wordt gevoed door bijdragen vanuit de EU en de Provincie Gelderland. De totale begroting van Hybio bedraagt € 3,1 miljoen.

Resistent tegen de twee grootste plagen

De partners in Hybio willen het de hybride aardappel geschikt maken voor de biologische teelt. Eerder ondersteunde EFRO de ontwikkeling en logistieke keten van de hybride aardappel voor de gewone teelt. De hybride aardappel is resistent tegen de twee grootste plagen voor de biologische teelt; de coloradokever en Phytophthora infestans. Voordeel van ten opzichte van vegetatieve vermeerdering is verder dat aardappelzaad gezonder kan worden geproduceerd, lang bewaarbaar is en qua volume maar een fractie is van normaal pootgoed. De vraag naar hybride zaad wordt urgenter en ook economisch aantrekkelijker naarmate de biologisch teelt in Nederland, maar ook wereldwijd wordt opgeschaald.

Het consortium Hybio bestaat uit BioVenture (Wageningen), (CelaVita ) Wezep, Germains Seed Technology (Aalten), Wageningen Universiteit (Wageningen), Wageningen Research (Wageningen).