Waals CoBT haalt doel voor nieuwe bietenfabriek

De Waalse bietentelerscoöperatie CoBT heeft het doel gehaald voor de aanvoer van bieten en het eigen vermogen voor een nieuwe bietenfabriek.

CoBT is verzekerd van de aanvoer van 1,625 miljoen ton bieten per jaar voor tenminste tien jaar. Het eigen vermogen beslaat nu € 134 miljoen. Dat is 41% van het kapitaal dat nodig is om de fabriek te bouwen.

Vergunningen rond, nu nog externe financiering

De vergunningen voor de bietenfabriek in Seneffe in Wallonië zijn binnen. De CoBT moet nu alleen nog de onderhandelingen met de banken tot een goed einde brengen. Er is € 210 miljoen externe financiering nodig. Dan kan de bouw van de nieuwe bietenfabriek van start gaan. Het zou voor het eerst in bijna 30 jaar zijn dat in de EU een nieuwe fabriek wordt gebouwd om suiker uit bieten te produceren.

De aandeelhouders bestaan uit 1.400 bietentelers en 200 sympathisanten (zoals familieleden of loonwerkers). Deze brengen samen € 58 miljoen in de coöperatie. Publieke en private investeerders hebben nog eens € 64 miljoen toegezegd, zegt projectleider Jean-Francois Gosse.

“Daarnaast ontvangt CoBT € 12 miljoen aan subsidie. Dat is totaal een eigen vermogen van € 134 miljoen.”

Onderhandeling met banken

Nu CoBT is verzekerd van voldoende eigen vermogen kan de coöperatie onderhandelen met banken over een externe financiering van € 210 miljoen, zegt Gosse. “De banken vragen veel waarborgen, omdat er geen vergelijking is. Het is al bijna 30 jaar geleden dat een nieuwe bietenfabriek is gestart in de EU. CoBT is een nieuw bedrijf en kan geen financiële resultaten uit het verleden laten zien.”

Meest efficiënte fabriek van Europa

Gosse verwacht dat de afzet van de suiker soepel gaat verlopen. “Grote suikerafnemers hebben interesse in onze suiker. We verbruiken ruim 35% minder energie per kilo suiker dan de meest efficiënte fabriek in Europa, omdat we de nieuwste technieken kunnen toepassen.”