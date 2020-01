Uienafzet eind december ruim 35.000 ton

De Nederlandse uienafzet komt medio december uit op 35.050 ton (week 51).

De afzet van uien loopt goed door. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. Senegal haakt in januari af, maar in week 51 is er bijna 12.000 ton naartoe gegaan. Dat is een derde van de totale weekafzet.

De kartrekker van de eerste helft van het exportseizoen, Senegal, haakt in het nieuwe jaar af. Zo gaan er langzamerhand ook minder uien naar Ivoorkust. Lichtpuntjes op de markt zijn Aziatische landen zoals Maleisië en de Filipijnen.

De totale afzet ligt tot en met week 51 op 695.949 ton. Dat is een record voor deze periode van het jaar. Vergeleken met twee seizoenen geleden is in dezelfde afzetperiode bijna 20.000 ton uien meer afgezet. De extra vraag die is ontstaan door het wegvallen van Indiase exportuien op de wereldmarkt, is daar deels verantwoordelijk voor.

Het beperkte aanbod van uien in Azië zorgt dit seizoen voor nieuwe lijntjes. Zo nemen landen zoals Sri Lanka en India uien af. Maar de afzet naar India is ondertussen (in januari 2020) gestagneerd.