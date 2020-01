Trips met stip op 1 in Uireka-onderzoek

De plaag trips staat met stip op 1 in het onderzoek van het ketenbrede Uireka, dat de tweede fase ingaat.

“In Uireka 2.0 pakken we hardnekkige problemen die vragen om dieptekennis aan”, zei Chris de Visser van Uireka op de Themadag Uien van landbouwbeurs LNCN. “Over trips hebben we onvoldoende controle. Daarnaast vraagt de bonenvlieg ook aandacht.”

Wegvallen van Mundial

Het wegvallen van Mundial (fipronil) als zaadcoating versterkt de vraag naar een manier om plagen als trips, uien- en bonenvlieg te bestrijden. Met de coating liep de schade op verschillende plekken al flink op, door de droogte en warmte van de laatste seizoenen in combinatie met onvoldoende bestrijdingsmogelijkheden. Het is spannend wat er zonder coating gaat gebeuren.

Ook fusariumonderzoek heeft grote prioriteit. Uit organische reststromenonderzoek van Uireka blijkt dat via drijfmest – veevoer is een reststroom voor uienafval – fusarium kan worden verspreid. “Zeer zorgwekkend”, zegt De Visser. “Hiernaar is meer onderzoek nodig.” Voor witrot, koprot en stengelaaltjes zijn dergelijke conclusies niet gemaakt.

Lees verder onder foto

Fusarium is een groot en groeiend probleem in de uienteelt. - Foto: Ruud Ploeg

Groene middelen tegen bolrot

Het vervolgonderzoek naar fusarium behelst verder de verschillende soorten; in het Zuidwesten zijn het andere dan in Flevoland, bijvoorbeeld. Ook mogelijke zaadoverdracht wordt onder de loep genomen, het effect van rotatie op het besmettingsniveau in de bodem en wat groene middelen kunnen betekenen tegen bolrot door fusarium.