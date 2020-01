Telers moeten in 2020 chloorprofam-bewaarplaats reinigen

Alle akkerbouwers moeten in 2020 hun bewaarplaats waar in het verleden de kiemremmer chloorprofam is gebruikt, verplicht laten reinigen.

Die bepaling heeft de Vereniging voor de Verwerking voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi) laten opnemen in haar inkoopvoorwaarden.

De volgende punten zijn opgenomen:

Aardappelen vanaf oogst 2020 en later mogen niet behandeld worden met middelen op basis van de actieve stof chloorprofam. De bewaring moet grondig gereinigd zijn om contaminatie met in het verleden toegepaste middelen op basis van chloorprofam te voorkomen. De verkoper van de aardappelen heeft een maximale inspanning geleverd om de schuur met toebehoren, zoals ventilatoren, luchtkanalen en kisten, vóór de oogst 2020 afdoende grondig te reinigen. De teler heeft bij het afleveren van de aardappelen een informatieplicht naar de afnemer over de maximale inspanning voor grondige reiniging.

Aanvraag tijdelijke MRL-verhoging

De Europese Commissie verwacht dat de Europese aardappelsector een maximale inspanning levert om bewaarschuren met een verleden van chloorprofam grondig te reinigen, ongeacht of de maximum residu limit (MRL) voor chloorprofam-residuen wel of niet verhoogd wordt. Omdat de toelating van chloorprofam Europees is verlopen, komt de MRL op 0,01 ppm (detectiegrens) te liggen, tenzij de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) anders beslist. Chloorprofam is in bijna alle schuren toegepast en blijft lang detecteerbaar. Gevolg, als een MRL van 0,01 ppm gehandhaafd wordt, worden dergelijke schuren onbruikbaar voor de opslag van aardappelen, omdat de opgeslagen aardappelen vrijwel altijd de MRL van 0,01 ppm zullen overstijgen. Om die reden heeft de Europese aardappelsector bij de autoriteiten een aanvraag gedaan voor een tijdelijk verhoogde MRL (t-MRL) voor de actieve stof chloorprofam. Dit dossier voor een t-MRL is aangeboden aan het CTGB en wordt op dit moment beoordeeld door de Europese Food Safety Authority (EFSA).

Proefreiniging

De Vavi onderzoekt intussen hoe schuren het beste gereinigd kunnen worden en of reiniging afdoende is, vertelt Hylke Brunt, secretaris bij de Vavi. In zes bewaarschuren verspreid over Nederland is een nulmeting naar chloorprofam gedaan en zijn de schuren op verschillende manieren gereinigd en weer onderzocht op residuen. In maart hoopt de Vavi inzichtelijk te hebben welke reinigingsmethode het meest effectief is en of reinigen afdoende is om de MRL onder de gewenste waarde te krijgen.