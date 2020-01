Suiker Unie gematigd tevreden over suikeropbrengst

Gert Sikken, directeur Agrarische Zaken bij Suiker Unie, is redelijk tevreden over de gemiddelde suikeropbrengst van 13,7 ton suiker per hectare. Deze ligt maar 3,5% onder het meerjarig gemiddelde van 14,2 ton suiker per hectare.

Maar, zegt Sikken er direct achteraan, het heeft weinig zin om een uitspraak te doen over het landelijk gemiddelde, vanwege de enorme spreiding in opbrengsten.

Flinke variatie in wortelopbrengsten per regio

In het Westen was sprake van een vrijwel normaal groeiseizoen. Op diverse plekken werden wortelopbrengsten boven de 100 ton per hectare gerealiseerd. In het Oosten was het echter bijna net zo droog als in 2018. Daar bleven de wortelopbrengsten soms steken op nog geen 50 ton per hectare. “Die telers betitelen seizoen 2019-2020 helemaal niet als gematigd tevreden”, zegt Sikken.

De opbrengsten waren in sommige regio’s erg slecht. Circa 800 telers konden door de droogte niet aan hun leverplicht voldoen. De gemiddelde opbrengst bleef steken op 83,9 ton per hectare. Ook dat is laag en is volledig te wijten aan de droogte.

Gemiddeld lage suikergehaltes

Waar elke teler landelijk wel last van had waren de gemiddeld lage suikergehaltes. Na een lange periode van droogte begonnen in augustus/september de bieten opnieuw te groeien. Dat kostte veel suiker. Het gemiddelde suikerpercentage kwam uit op 16,3. Vorig jaar was het suikergehalte nog 17,4% en in 2017 16,7%.

Telers in West-Nederland behaalden hoge opbrengsten, omdat het daar veel natter was. “Ook daardoor was er een landelijke splitsing in tarragehaltes”, aldus Sikken. Het gemiddelde tarragehalte kwam uit op 12,2%, tegen 8,5% in 2018. Op de zware klei waren tarragehaltes van 17% of hoger niet ongebruikelijk, terwijl in de droge gebieden 6 tot 8% werd gerealiseerd.

Telersregistratie gereed vóór 15 februari

Suiker Unie gaat via Unitip binnenkort de teelt evalueren. Voor 15 februari moeten telers hun teeltregistratie volledig hebben ingevuld. Sikken: “Dan kijken we of er nog verbeterpunten zijn. Tegen droogte kunnen we niks doen, maar tegen andere zaken die de teelt bedreigen wel. Denk aan vergelingsziekte en bladvlekkenziektes. Nu de neonicotinoïden zijn weggevallen en het aantal middelen tegen bladvlekkenziekten verschraalt, moeten we daar nog meer de puntjes op de i zetten om de bietenteelt te optimaliseren.”