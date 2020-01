Senegal verlaat het toneel; uienafzet daalt

In de eerste week van het nieuwe jaar zijn 10.441 ton uien afgezet.

Het aandeel uien dat naar Senegal is gegaan, daalt naar 7% met een afname van 725 ton uien. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. De laatste weken van december ging gemiddeld zo’n 30% van de totale afzet naar Senegal. De Senegalese poort is 16 januari gesloten voor importuien. Senegal heeft tot en met de eerste week van januari 147.262 ton uien afgenomen. Dat is geen record, want in seizoen 2017-’18 werden in dezelfde periode 156.605 ton uien afgezet.

Minder afzetlanden

Na de jaarwisseling vallen meerdere landen af. In januari hebben 65 verschillende landen uien ontvangen. Maleisië neemt het stokje van Senegal over en trekt de eerste week van januari de exportkar met 1.798 ton uien. Verder zijn Ivoorkust (908 ton), Filipijnen (897 ton) en Sri Lanka (814 ton) in die week belangrijke afnemers. In totaal zijn dit seizoen (week 27 tot en met week 1) 728.079 ton uien naar het buitenland gegaan. Dat is 2% meer dan in dezelfde periode in seizoen 2017-’18 (712.460 ton).