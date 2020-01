Rot in laat gerooide aardappelen

Vooral in partijen laat gerooide aardappelen, die lastig te drogen zijn, ontstaan problemen met rot.

Dat ziet Paul Hooijman van adviesbureau Delphy. Het betreft ongeveer een kwart van de oogst, vooral in het noorden en westen van het land.

“Aardappelen gaan pas wondhelen als ze droog zijn”, legt hij uit. “Het product kwam nat binnen en de lage temperaturen maken het ook lastig om aardappelen goed te drogen. Er gebeurt dan niet zoveel in de schuur.” Zijn advies is: lucht erop houden en langzaam verwarmen naar 11 of 12 graden om toch te kunnen drogen. “Als er toch rotte plekken komen, moet je je afvragen of bewaren nog wel te doen is.”