Prijs voor beste bewaarui opnieuw voor Van der Eijk

De prijs voor de beste bewaarui is voor het derde jaar op rij gewonnen door uienteler Piet-Jan van der Eijk uit Dronten met het ras Hyfive.

De prijs is woensdag uitgereikt op de Themadag Uien van landbouwbeurs LNCN, in De Meerpaal in Dronten. Van der Eijk won eveneens de publieksprijs.

Novista en Red Tide

De tweede prijs was voor uien van het ras Novista van maatschap Ketelaar en de derde prijs ging naar de rode Red Tide-uien van Joran Schuring.

Dat de uien van Van der Eijk mooi zijn, was door de handel ook opgemerkt. Hij heeft ze al verkocht. Een dag na de overwinning Tweet hij een foto van het afleveren.

De jonge akkerbouwer geeft aan dat 3 keer scheepsrecht is. Volgend jaar is de eer aan collega‘s, want hij doet niet meer mee aan de wedstrijd van Delphy met LNCN en het Platform Nederlandse Uientelers.