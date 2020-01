Opbrengst uienproeven De Groot en Slot: 49,2 ton

De opbrengst van de uienproeven van uienzaadbedrijf De Groot en Slot komt op bruto 59,8 ton per hectare.

Netto na bewaring is het 54,4 ton en na het sorteren komt de opbrengst op 49,2 ton. De netto-opbrengst (na verwerking) is in het noorden 8,5% hoger dan in het zuiden van het land.

Veel grondtarra in partijen

Dat blijkt uit de vierhonderd proeven die uienzaadbedrijf De Groot en Slot dit seizoen deze week beoordeelt in het veredelingsstation in Broek op Langedijk. “Omdat het groen is geoogst, zat er veel grondtarra in de partijen”, zegt Bart Schriever, accountmanager bij het bedrijf. “Ik schat de uientarra op 6%. Dat is aan de hoge kant.”

Medewerkers van De Groot en Slot beoordelen uienrassen uit het gehele land op kwaliteit. - Foto: Lex Salverda

Fusarium en scheurkontjes

Fusarium komt in 40% van de uienmonsters voor. Ook de grote hoeveelheid scheurkontjes valt op, vooral in uien vanaf de zandgronden in het oosten. In de proeven valt 60% van de uien uit Zuid-Nederland in de maat 60 millimeter opwaarts, het noorden komt op 56% grove uien.

Monsters uit hele land

De uienmonsters komen uit het hele land. Ze zijn vlak voor de oogst gecollecteerd vanaf zowel demonstratieplatforms als bij telers. Zo’n 60% zijn eigen rassen, schat accountmanager Peter Vroegindeweij. De overige 40% zijn rassen van concurrenten. Zo goed mogelijk vergelijken voor een goed advies, is het doel.

Beter beeld van prestaties rassen

De Groot en Slot test zo zelf nieuwe rassen in de praktijk. “Dit geeft uientelers een veel beter beeld van hoe de rassen presteren dan de rassenlijst van Uireka”, zegt Vroegindeweij. “Die wordt samengesteld op basis van proeven in Colijnsplaat en Flevoland. Maar we telen allang niet meer op de traditionele kleigronden. Telers zitten in heel Nederland, dus doen we proeven in heel Nederland.”

Het is het zesde seizoen dat het Noord-Hollandse veredelingsbedrijf dit doet. Voor de tweede keer hoort een hardheidsmeting hier ook bij.