Omschakeling naar bio vergt nieuwe bewaarplaats

De enige manier om aan een nultolerantie voor kiemremmer chloor-IPC te kunnen voldoen is een geheel nieuwe bewaarplaats bouwen.

Een nieuwe binnenkant bouwen in een bestaande werkt niet. Dat zegt Jochem Noordermeer, adviseur biologische akkerbouw bij Delphy. Noordermeer sprak woensdag op de Bio-beurs in Zwolle over omschakeling van de gangbare naar de biologische bedrijfsvoering.

Wordt er iets aan residu gevonden, dan ben je als biologische teler de sjaak

“Nieuw bouwen bij omschakeling is voor bio-aardappelen de enige oplossing”, aldus Noordermeer. “Wordt er iets aan residu gevonden, dan ben je als biologische teler de sjaak.”

In een concrete omschakelingsvoorbeeld van een 67 hectare groot akkerbouwbedrijf komt € 150.000 van de totale noodzakelijke investering van € 270.000 voor rekening van de bewaring. Andere posten zijn drainage, mechanisatie, etc.

Omschakelkosten

Delphy rekent aan omschakelkosten met een richtbedrag van € 5.000 per hectare. Op het voorbeeldbedrijf is sprake van een financieringsbehoefte van € € 371.000. “Omschakelen naar bio doe je niet even vanuit de rekening courant. In de omschakeljaren teel je biologisch tegen gangbare prijzen. De arbeidskosten gaan in ons model omhoog van € 4.000 in 2017 naar € 57.000 in 2024.”

Financieel aantrekkelijk

Overigens wordt duidelijk dat omschakeling naar biologisch niet per definitie financieel aantrekkelijk is. “Heb je een intensief gangbaar bouwplan en doe je dat goed, dan is dat financieel niet aantrekkelijk”, zegt Anthon Bom, ook van Delphy. “Als zo’n boer uit overtuiging omschakelt, moet hij rekeninghouden met daling van het bedrijfssaldo.”

Volgens Delphy schakelen per jaar vijf à zeven akkerbouwers om naar de biologische bedrijfsvoering. Directeur Michaël Wilde van ketenorganisatie Bionext voorspelt dat in 2030 rond 30% van de consumptie biologisch is. “Ook het biologische areaal in Nederland kan dan door allerlei stimuleringsmaatregelen 30% zijn.”