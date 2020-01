Nutriëntendip in zetmeelaardappelen na beregening

Een dip in nutriëntenconcentratie direct na een beregeningsbeurt zorgt voor een snellere veroudering van zetmeelaardappelen.

Dat zegt directeur Peter Raatjes van RMA Company, dat gespecialiseerd is in teeltbegeleiding met behulp van sensoren. Afgelopen teeltjaar testte hij de eerste sensoren in praktijkpercelen. Een belangrijke eerste conclusie is dat het effect van beregening op de nitraat- en kaliconcentratie in het bodemvocht goed meetbaar is. Na een beregeningsbeurt van 30 millimeter water gaat de nutriëntenconcentratie in het bodemvocht hard onderuit. Het duurt enige tijd voordat het evenwicht is hersteld. Voor het gewas betekent dit weliswaar dat het veel water opneemt, maar onvoldoende nutriënten.

Effect van beregenen

“Dat is ook de verklaring voor het feit dat met name voor zetmeelaardappelen het effect van beregenen soms tegenvalt. Beregende aardappelen sterven sneller af dan niet beregende. Niet beregende percelen halen daardoor de achterstand aan het eind van het seizoen voor een deel weer in.”

Raatjes is er stellig van overtuigd dat nutriëntensensoren een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een efficiëntere bemesting met hogere gewasopbrengsten. Komend seizoen worden de sensoren op meerdere landbouwbedrijven in Drenthe getest in aardappelen, uien en lelies.