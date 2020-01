Nog 180 hectare aardappelen niet gerooid

Nog steeds moet zo’n 180 hectare aardappelen worden gerooid in Noord-Nederland.

Dat zegt Paul Hooijman van adviesbureau Delphy. Incidenteel staat er ook nog een perceel uien ongerooid op het veld. Dat komt door de ontzettend natte herfst van 2019. Veel percelen zijn nog altijd erg nat.

“Zolang het niet vriest, hoef je de aardappelpercelen die nog vaststaan niet af te schrijven”, weet Hooijman. Hij heeft weinig vertrouwen in de kwaliteit van uien die niet zijn gerooid. “Waarschijnlijk wordt dat onderploegen.”

Rot komt meer voor

Laat gerooide aardappelen vragen extra lang aandacht in de bewaring, omdat rot op de loer ligt. Rot komt dit seizoen sowieso meer voor dan normaal. De kwaliteit van uien in de bewaring is goed. Uien die in de regen hebben gelegen, vertonen verwering. Van binnen zijn ze meestal echter prima.