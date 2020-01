Nedato lanceert eigen merk tafelaardappelen

Nedato lanceert een nieuwe productlijn tafelaardappelen onder de eigen merknaam Nedato.

Dit doet de coöperatie op de Fruit Logistica, die van 5 tot en met 7 febrauari gehouden wordt in Berlijn, zo maakte algemeen directeur Carel van Buchem bekend. Nedato kan de aardappelen verpakken in zijn eigen verpakkingslijn, die vorig jaar in gebruik is genomen.

Coöperatie van vijfhonderd telers uit Zuidwest-Nederland

Nedato is een coöperatie van vijfhonderd telers uit Zuidwest-Nederland, die aardappelen levert aan diverse afnemers, waaronder de fritesindustrie en de retail. Nedato levert nu nog voornamelijk tafelaardappelen onder huismerk aan Nederlandse supermarkten.

Ruimere keus

Nedato wil zijn positie echter verstevigen en heeft daarom het eigen merk met eigen luxe verpakking gelanceerd. Hiermee denken ze vooral kleinere supermarktketens in Nederland en het buitenland te kunnen bedienen. Zij kunnen dan tafelaardappelen onder huismerk aanbieden, maar in het premium-segment ook Nedato-merk aardappelen in een verpakking die er goed uitziet. Het biedt afnemers een ruimere keus. In Italië worden nu al aardappelen onder het Nedato-merk verkocht.