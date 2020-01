NAV: contractprijs aardappelen 15% hoger in 2020

De NAV verwacht dat de kostprijs van klei- en zandaardappelen voor 2020 zo’n 15% stijgt ten opzichte van die van 2019.

Op grond hiervan stelt de Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (i.o.) dat de contractprijzen ook fors omhoog moeten.

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) becijfert voor kleiaardappelen, levering april, een contractprijs van € 0,221 per kilo. Dat is inclusief een marge van 15% voor ondernemersrisico. Voor zandaardappelen komt de NAV op € 0,193.

‘Flinke stijging kostprijs niet voorzien’

“De contractprijzen voor 2019 waren al niet op kostprijsniveau en zullen dus een flinke stap moeten maken om voor de akkerbouwers een rendabele teelt mogelijk te maken”, zegt Keimpe van der Heide, voorzitter van de NAV-werkgroep consumptie-aardappelen. “Wij hadden wel voorzien dat de kostprijs flink zou stijgen, maar dat die zo groot was hadden wij niet gedacht. Wij doen die berekeningen al een jaar of tien op dezelfde manier.”

Duurdere loofdoding en kiemremming

Een flink deel van de kostenstijging ten opzichte van vorig jaar komt voor rekening van de duurdere loofdoding en kiemremming als gevolg van het wegvallen van Reglone en chloorprofam. “Daarbij hebben we geen rekening gehouden met een opbrengstderving, doordat gewassen eerder zijn doodgemaakt door de tragere werking van alternatieve loofdoodmiddelen”, licht Van der Heide toe.

De stijging van de kostprijs is verder het gevolg van de stijging van de cao-lonen. In de becijfering voor 2020 is ook een bedrag van € 550 per hectare opgenomen voor het schoonmaken van de bewaarplaats (chloorprofam).