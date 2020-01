NAK test bemonsteringswiel aardappelmoeheid verder

De testen met een prototype van het bemonsteringswiel voor aardappelmoeheid zijn succesvol verlopen.

Dat meldt de keuringsdienst NAK op de telersvergaderingen, die deze maand worden gehouden. De keuringsdienst NAK testte het prototype in 2019. In 2020 wordt het apparaat verder ontwikkeld en getest.

Niet langer met de hand grond verzamelen

Het voordeel van het bemonsteringswiel is dat de monsternemer niet langer met de hand grond hoeft te verzamelen. Het bemonsteringswiel hangt binnen een frame van een aanhanger. Een quad trekt de aanhanger over het te bemonsteren perceel. Het wiel is voorzien van prikkers die regelmatig een klein beetje grond deponeren in het monsterzakje dat achter het wiel hangt.

Het bemonsteringswiel hangt in het frame van een aanhanger. - Foto: NAK

Gepatenteerde technologie

Wat het wiel uniek maakt, is dat de hoeveelheid grond per prik en de prikafstand vrij ingesteld kunnen worden. Deze technologie is inmiddels gepatenteerd.