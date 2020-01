Minder wintertarwe door natte omstandigheden

De constante nattigheid sinds de herfst heeft tot een 10% kleiner areaal wintertarwe geleid. Dat blijkt nu de zaaiperiode voor wintergranen erop zit.

Landelijk is 10% minder wintertarwe gezaaid dan de bedoeling was, weet Arco Amperse van coöperatie Agrifirm. “Maar er zit best verschil tussen de regio‘s”, voegt hij toe. “In de kustgebieden, zoals Noord-Holland en Friesland, is tot wel 20% minder ingezaaid dan had gemoeten. In het Zuidoosten is het zaaien van wintertarwe beter gelukt.”

Onregelmatige tarwestand en kopakkers

In het Zuidwesten hebben telers 85 tot 90% van het geplande areaal wintertarwe ingezaaid, zo verwoordt Jurriaan Visser, manager granen, zaden en peulvruchten van CZAV, de schatting van de coöperatie. “Dat valt nog best mee, als je ziet hoe nat het was en bleef. Telers moesten de momenten echt pakken. Soms lukt het ook niet meer, bijvoorbeeld na een aardappeloogst onder slechte omstandigheden.”

De percelen liggen er niet allemaal even florissant bij, ziet Amperse. “Waar de oogst moeizaam verliep, zien we nu vaak een onregelmatige tarwestand en kopakkers die er er niet fraai bijliggen. Maar: er staat wel tarwe. Hoewel de opbrengsten op zulke percelen altijd minder zijn, kan tarwe ook verrassen. Het gewas kan goed bijtrekken bij mooi weer.”

Zomergranen als alternatief

De komende maanden zijn bepalend voor het teeltresultaat, zegt ook Visser. Zorg is nu om zomergranen als alternatief goed in de grond te krijgen. “Telers zullen ook de mogelijkheden van andere gewassen onderzoeken, zoals vlas en industriegroente.”

Agrifirm adviseert vaak om voor zomergerst te gaan. Dit kan later worden gezaaid dan zomertarwe en bij een normale zaaidatum eerder worden geoogst. Dat is gunstig is voor de teelt van een groenbemester. Daarbij is er kans op een financiële plus als het product geschikt is voor de mouterij.