Meer graan uit Oekraïne naar EU

Oekraïne kan dit jaar meer graan exporteren naar de Europese Unie. Dat heeft een prijsdrukkend effect op de graanprijzen in Europa. Oekraïne ligt dicht bij de EU, en de akkerbouwers daar kunnen op hun grote percelen goedkoper tarwe, mais en gerst produceren.

Vanaf vrijdag 3 januari 10.00 uur kunnen graanhandelaren invoercertificaten aanvragen voor deze TRQ’s (tariff-rate quotum), waarvoor een invoerheffing geldt van nul euro. De nulheffing maakt de graaninvoer uit Oekraïne aantrekkelijk, zeker als het prijsverschil met Europees graan groot is. Dat was het geval in januari 2018. Toen werden de TRQ’s zwaar overtekend. De aanvragen voor tarwe waren 37 keer zo groot als het quotum. De tariefquota voor mais werden 57 keer overvraagd. Ook begin vorig jaar was de belangstelling groot, maar minder dan in 2018. De maisquota waren wel direct opgebruikt, maar bij die voor tarwe en gerst duurde dat een paar weken.

Steun voor Oekraïne

De importquota voor Oekraïne zijn in 2015 ingesteld nadat Oekraïne de Russische afzetmarkt was kwijtgeraakt als gevolg van het conflict rondom De Krim. De EU wilde Oekraïne steunen door deze invoerquota met een nulheffing in te stellen. In ruil kan de EU onder andere bewerkte landbouwproducten exporteren naar Oekraïne.

Voor 2020 geldt voor tarwe een TRQ van 990.000 ton. Dat is 10.000 ton meer dan het quotum voor 2019. Bij mais gaat het quotum van 550.000 ton naar 600.000 ton. Het TRQ voor gerst bedraagt voor dit jaar 330.000 ton. Dat is 20.000 ton meer dan vorig jaar. De EU kent nog andere TRQ’s voor graan uit Oekraïne. Die omvatten 65.000 ton tarwe, 325.000 ton gerst en 625.000 ton mais. Deze quota blijven echter gelijk aan die van 2019. En deze quota bestaan dit jaar voor het laatst.

Heffingsvrij exporteren

De beide quota voor tarwe zijn samen ruim 1 miljoen ton groot. De EU produceert zelf zo’n 148 miljoen ton tarwe. De maisquota omvatten samen ruim 1,2 miljoen ton op een eigen productie van 67 miljoen ton. Oekraïne mag dit jaar 655.000 ton gerst heffingvrij exporteren naar de EU. De EU produceerde vorig jaar 63 miljoen ton gerst.