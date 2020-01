Luxemburg verbiedt glyfosaat al in 2021

Luxemburg gaat het gebruik van glyfosaat verbieden per 1 januari 2021.

Dat heeft landbouwminister Romain Schneider bekend gemaakt. Daarmee is het groothertogdom het eerste EU-land met een verbod op het herbicide. Afgelopen jaar bedroeg het totaalverbruik aan glyfosaat nog 13,6 ton. Oostenrijk had ook vergevorderde plannen glyfosaat te verbieden, maar trok later dat verbod in, omdat het in strijd zou zijn met de Europese regels.

Gedoogtermijn

In december heeft de Luxemburgse regering, bestaande uit de liberale partij DP, de sociaaldemocratische partij LSAP en de Groenen het plan bekrachtigd. Het plan is de toelating van glyfosaat al in februari 2020 in te trekken. De opgebruikdatum zal dan 30 juni 2020 zijn, maar er komt een ‘gedoogtermijn’ voor professionele toepassers en particulieren tot eind 2020.

Meerderheid gebruikt al geen glyfosaat meer

Volgens Schneider gebruikt een meerderheid van de Luxemburgse agrariërs al geen glyfosaat meer, namelijk 592 van de 1.005 agrarische bedrijven. Om telers te stimuleren alvast alternatieven voor glyfosaat te gebruiken, krijgen landbouwers een extra subsidie van € 30 per hectare, wijnbouwers € 50 en fruittelers € 100. Telers moeten bijvoorbeeld weer gaan ploegen, om de onkruiddruk te drukken.

Toelating in de EU

Glyfosaat heeft in de EU nog een toelating tot 15 december 2022. Dan wordt weer gestemd over herregistratie. De algemene verwachting is dat dan de toelating sneuvelt, omdat bij de vorige herregistratie de Duitse minister, tegen het eigen kabinetsvoorstel in, in de EU-stemming voor verlenging stemde, en daardoor net een gekwalificeerde meerderheid bezorgde voor verlenging. De maatschappelijke druk om glyfosaat te verbieden is inmiddels groot geworden. Zelfs als de EFSA concludeert dat het middel veilig is, is de druk op de politiek zo groot, dat deze waarschijnlijk tegen verlenging stemt.