Laatste bieten seizoen 2019-’20 verwerkt

Vrijdagavond zijn in Dinteloord de laatste bieten van bietencampagne 2019-’20 verwerkt.

De laatste vrachtwagens met bieten arriveerden rond 22.00 uur. Rond twaalf uur was het bietenplein geheel leeg. De suikerfabriek in Vierverlaten verwerkte vorige week maandag al zijn laatste bieten. De gemiddelde suikeropbrengst bedroeg 13,7 ton suiker per hectare.

De opbrengst viel tegen. In augustus schatte Suiker Unie de opbrengst nog op 14 ton suiker, maar wortelopbrengsten en suikergehalte vielen uiteindelijk tegen door droogte in de zomer, gevolgd door nattigheid in de herfst. Het suikergehalte bleef steken op gemiddeld 16,3% en de wortelopbrengst op 83,9 ton per hectare. Het gemiddelde tarragehalte was met 12,2% uitzonderlijk hoog.