IRS: let op met restzaad

Het suikerbieteninstituut IRS waarschuwt bietentelers niet meer bietenzaad te bestellen dan met zekerheid kan worden uitgezaaid.

Het is namelijk niet zeker of restzaad met het zaadbehandelingsfungicide Vibrance SB in 2021 nog gebruikt mag worden vanwege onzekerheid over de herregistratie van de actieve stof metalaxyl-m in de EU. Vibrance SB beschermt de kiemplant in beginperiode tegen rhizoctonia. Afgelopen jaren kwam het vaker voor dat restzaad het jaar erop niet meer mocht worden gebruikt. Restzaad uit 2018 met neonicotinoïden mocht in 2019 niet meer worden uitgezaaid en restzaad uit 2019 behandeld met thiram mag niet meer worden gebruikt in 2020.