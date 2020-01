Handel: geen uientekort ondanks lagere CBS-prognose

De uiensector moet nog heel wat uien exporteren voor het einde van het seizoen.

Het CBS heeft weliswaar de oogstraming voor uien met 6,5% verlaagd ten opzichte van de voorlopige oogstprognose, maar er moet nog altijd minstens 17.500 ton per week worden verscheept. Die schatting maakt voorzitter Gijsbrecht Gunter, voorzitter van het Comité Uienhandel van GroentenFruit Huis.

380 hectare minder geoogst

Het CBS gaat in de definitieve oogstraming uit van 1,369 miljoen ton zaaiuien. Dat is 6,5% minder dan eind oktober werd ingeschat. Dat komt vooral doordat de hectareopbrengsten met 5,3% zijn verlaagd naar 50,3 ton. Ook is 380 hectare uien minder geoogst dan eind oktober werd verwacht. Het langjarig gemiddelde van zaaiuien bedraagt 57,2 ton per hectare.

‘Nog veel onzekerheden’

Toch is er geen tekort aan uien, stelt Günter. “De export naar Afrika is voor een groot deel weggevallen. En er zijn nog een aantal onzekerheden. Hoe pakt de Brexit uit? Groot-Brittannië is een grote afnemer van Nederlandse uien. Blijft die export goed doorlopen? Een andere onzekerheid is of Brazilië weer aan de markt komt. En waar gaat India uien kopen? De uienproductie in India valt tegen. India trekt aan uien uit de regio. Wie gaat die gaten opvullen? Er zijn inderdaad minder uien beschikbaar voor de export. Maar mijn indruk is dat er nog volop geëxporteerd moet worden om alles weg te krijgen.”

‘Export van ruim 19.000 ton uien per week nodig’

Die indruk heeft inkoper William Nannes bij J.P. Beemsterboer Food Traders in Warmenhuizen ook. Volgens Nannes is zelfs een export van ruim 19.000 ton uien per week nodig voor de rest van dit seizoen. “Er is bruto 1,369 miljoen ton beschikbaar. Daar komt 330.000 ton plantuien bij. Daar gaat 20% af vanwege indroging, tarra en afval. Het binnenlandse verbruik, inclusief industrie, is 220.000 ton. Dan houd je netto 1,205 miljoen ton over voor de export. Er is inmiddels 728.000 ton geëxporteerd en er moet nog ruim 477.000 ton de grens over in de resterende 25 weken van dit seizoen. Dat is ruim 19.000 ton per week.”

Dat wordt een hele klus, verwacht Nannes. “De laatste vijf jaar is in de tweede helft van het seizoen wekelijks gemiddeld 16.500 ton uien geëxporteerd. In de tweede helft van seizoen 2017-2018 is ruim 18.000 ton uien verscheept. De EU heeft een grote voorraad uien. En grote afzetmarkten als Senegal en Brazilië kopen niet meer.”