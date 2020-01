Derogatie voor lijnzaad met lagere kiemkracht

De EU heeft derogatieverzoeken toegekend voor het op de markt brengen van zaaizaad van vezelvlas met een verlaagde kiemkracht uit België en Frankrijk. Dat meldt keuringsdienst NAK.

Er is in de EU een tekort aan vlaszaaizaad met voldoende minimum kiemkracht. De minimumnorm qua kieming bedraagt 92%. In Frankrijk mag tot 30 juni 2020 een hoeveelheid lijnzaad van 5.400 ton met een verlaagde kiemkracht van minimaal 85% op de markt worden gebracht. In België is dit 1.000 ton.

Uitlevering zaad ook in Nederland

Ook in Nederland kan het zaad worden uitgeleverd. Zaadleveranciers hoeven hier vooraf geen toestemming voor te vragen. Er kan direct bij de NAK certificering worden aangevraagd met verlaagde kiemkracht. Op het NAK-certificaat wordt vermeld: ‘Derogatie kiemkracht’ en de behaalde kiemkracht.