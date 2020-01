Delphy: onkruidrobot zal bio-akkerbouw doen exploderen

Een betaalbare goedwerkende onkruidrobot zal de biologische akkerbouw in Nederland doen exploderen. Dat zegt Anthon Bom, specialist biologische landbouw bij adviesorganisatie Delphy.

De beschikbaarheid van voldoende arbeid is bij veel (potentiële) biologische akkerbouwbedrijven een knelpunt. Met name is dat het geval bij de onkruidbestrijding.

Werken met seizoenskrachten

Momenteel kost een veldrobot zo’n € 100.000. Volgens Bom kan die prijs omlaaggaan tot € 25.000 à € 30.000 als ze op grote schaal geproduceerd gaan worden. “Als tegelijk de perfectie omhooggaat, weet ik zeker dat grote bedrijven in de belangrijke akkerbouwgebieden gaan omschakelen naar bio.“

Behalve dat het vaak lastig is om seizoenskrachten te vinden, wijst Bom er ook op dat lang niet alle akkerbouwers er voor voelen met veel personeel om te gaan. In de biologische landbouw wordt uitgegaan van gemiddeld 80 à 100 uur handwieden per hectare, ofwel € 1.500 tot € 2.000 per hectare. Veldrobots kunnen bij goed weer zo nodig 24 uur per etmaal doorwerken.

Gerichte hectaretoeslagen

Bom reageert op de voorspelling van directeur Michaël Wilde van ketenorganisatie Bionext in het jaar 2030 een derde van de consumptie en het Nederlandse landbouwareaal biologisch zal zijn. Behalve door technologie zal de biologische landbouw volgens Wilde ook een belangrijke impuls krijgen door stimuleringsmaatregelen van de overheid, waaronder gerichte hectaretoeslagen.

Behalve door technologische ontwikkelingen in wiedtechniek ziet Delphy de biologische akkerbouw ook groeien door betere bemestingstechniek en hogere opbrengsten door veredeling.