België wil minder pootaardappelen importeren

De deze week opgerichte brancheorganisatie Belpotato vindt de aardappelsector in België te afhankelijk van buitenlandse pootaardappelen.

De organisatie wil een eigen Belgische productie van gecertificeerd pootgoed opzetten voor de meest gebruikte beschermde rassen. Nadrukkelijk wordt gewezen op de regelmatig ondermaatse kiemkracht van geïmporteerd pootgoed uit hoofdzakelijk Nederland.

Grootste afnemer Nederlands pootgoed

België is de grootste afnemer van Nederlands pootgoed. Nederlandse handelshuizen verkochten 714.537 ton pootgoed van oogst 2018 aan buitenlandse afnemers binnen en buiten de Europese Unie. Daarvan ging 107.170 ton naar België. Dat is een aandeel van 15%. In de jaren daarvoor varieerde het Belgische aandeel in de totale pootgoedexport van 11% tot 13%. België teelt ieder jaar rond de 2.500 hectare pootaardappelen. Dat is vooral pootgoed dat akkerbouwers telen voor eigen gebruik. In Nederland staat ieder jaar rond de 40.000 hectare pootaardappelen.

Innovatie

Belpotato bestaat uit het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Belgapom, Boerenbond, Fiwap en de Fédération Wallonne des Agriculteurs (FWA). Belpotato is een initiatief van partijen in de gehele Belgische aardappelketen. De organisatie moet de sector helpen in de wereld toonaangevend te blijven als het gaat om aardappelverwerking. Als belangrijkste doelstelling noemt Belpotato het via innovatie versterken van de duurzaamheid van de sector, zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht. De organisatie zegt ook een bijdrage te gaan leveren aan evenwichtige commerciële relaties in de contracten tussen de producent en de eerste koper. Daarbij hoort ook het verzamelen, analyseren en delen van marktinformatie in de keten.

Grootste exporteur

De Belgische aardappelsector groeit enorm. In 30 jaar tijd groeide de aardappelverwerking van 0,5 miljoen ton aardappelen naar 5 miljoen ton. België is de grootste exporteur ter wereld van diepvriesaardappelen. Ook in de toekomst blijft de Belgische aardappelverwerking naar verwachting groeien. Het areaal aardappelen in België groeide vorig jaar naar bijna 99.000 hectare. De aardappelteelt is de motor van de Belgische akkerbouw. De overgrote meerderheid van de Belgische aardappelketen – telers, handelaars, verpakkers en verwerkers – zijn familiebedrijven.