Aviko koopt aardappelbedrijf in China

Aviko gaat weer frites produceren in China.

De aardappelverwerker neemt een meerderheidsbelang van 90% in Hongyuan Louis. Het Chinese bedrijf produceert per jaar 50.000 ton aardappelproducten. Hongyuan Louis is eigendom van Hongyuan Agriculture, dat 10% van de aandelen behoudt. Het bedrijf is gevestigd in Xilinhot, ten noorden van Bashang in China. Er werken zo’n 170 mensen.

Eerdere Chinese samenwerking gestopt

Aviko is sinds 2007 actief in China met de productie van aardappelvlokken in Gansu. In 2014 startte Aviko een joint-venture met het Chinese aardappelbedrijf Snow Valley. De samenwerking werd eind 2018 echter stop gezet. Gaandeweg werd duidelijk dat de bedrijven te veel van elkaar verschilden. Snow Valley richt zich op de afzet van een grote hoeveelheid aardappelproducten tegen een lage prijs. Aviko richt zich daarentegen vooral op de afzet van innovatieve producten met toegevoegde waarde in concepten.

Samenwerking veel opgeleverd

Deze samenwerking heeft Aviko echter veel opgeleverd, zei Ton Christiaanse begin deze maand in een interview met Boerderij. Christiaanse was tot 15 januari 2020 interim-CEO bij Aviko en onder zijn leiding is de overname van Hongyuan Louis tot stand gekomen. De samenwerking was zeer winstgevend, stelde Christiaanse. “Het rendement lag boven 10% en we hebben onze aandelen in de joint venture volledig kunnen verzilveren. Aviko heeft 70% van de klanten van de joint venture weten te behouden. Die beleveren we vanuit Europa. Dat is belangrijk, want China is een enorme groeimarkt.”

De afzetmarkt groeit in China met 10% tot 15% per jaar

Aviko is eigendom van bietentelerscoöperatie Cosun. Directievoorzitter Albert Markusse van Cosun is blij met de nieuwe stap van Aviko in China. “De afzetmarkt groeit daar met 10% tot 15% per jaar. We hebben daar een goede positie opgebouwd met een eigen verkooporganisatie. Nu kan Aviko daar doorgroeien. Hongyuan Louis is een jong bedrijf dat strategisch goed bij Aviko past.”

Hongyuan Agriculture behoudt 10% van de aandelen in Hongyuan Louis. Markusse: “Dat was de wens van de familie die eigenaar is van Hongyuan Agricultural. De familie realiseert zich dat het voor de groei beter is om aansluiting te zoeken bij een bedrijf als Aviko. Hongyuan Agricultural werkt nauw met Aviko samen, onder meer voor de inkoop van aardappelen. In de regio rond Xilinhot kun je goed aardappelen telen.”

Aviko is actief in ruim 110 landen en heeft productielocaties in Nederland, Duitsland, België, Zweden, Polen en China. Het is de vierde aardappelverwerker ter wereld.