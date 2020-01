Agrifirm: trips aanpakken met Trips Coach

Agrifirm biedt voor het komende uienteeltseizoen wederom de Trips Coach aan, een methode voor de beheersing van de plaag trips.

“Trips is een steeds groter wordend probleem in onder andere de uienteelt in Nederland”, schetst Agrifirm in berichtgeving op de website. “Door zachte winters en lange, warme zomers neemt de tripspopulatie sterk toe.”

40% opbrengstverlies in uien

Schade door trips kan oplopen tot 40% opbrengstverlies in uien. Door beschadiging van het loof stopt de ontwikkeling van de uien. Met de Trips Coach kan het juiste moment van bespuiting worden bepaald, wat leidt tot efficiënte en effectieve gewasbescherming. Zo wordt het risico op tripsschade gereduceerd.

Lees verder onder de foto

Larven van trips in uien. Populatie-opbouw doorbreken is een goede bestrijdingsmethode. - Foto: Peter Roek

Wekelijks rapport over aantal gevonden tripsen

Met de Trips Coach wordt de tripspopulatie gedurende het seizoen gemonitord met vangplaten. De teler krijgt wekelijks een rapport over het aantal gevonden tripsen. Na gewascontrole en met gebruik van een app met graaddagensysteem, rolt hier een advies uit over het juiste spuitmoment. Het cyclusverloop van de plaag wordt namelijk in kaart gebracht.

Het systeem is in 2018 op kleine schaal getest en vorig jaar op grote schaal verfijnd. Wie het in 2020 wil gebruiken, moet contact opnemen met Agrifirm.