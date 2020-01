Agrifirm start pilot Aardappel Bewaar Coach

Agrifirm start Aardappel Bewaar Coach als begeleiding voor telers bij kiemremming van aardappelen.

De ‘makkelijke’ kiemremmer chloorprofam mag komend seizoen niet meer toegepast worden, waardoor telers moeten overstappen op andere kiemremmers, zoals 1,4 Sight, Biox-M of ethyleen. Deze middelen hebben elk een eigen gebruiksaanwijzing en zijn qua gebruik lastiger toe te passen. Ook de conditie van de aardappelen bepaalt de mate van succes.

In de pilot krijgen telers begeleiding in doseringen, toepassen en worden de aardappelen geregeld gemonitord en bemonsterd op residuen. Ook is soms alternatieve verdeelapparatuur nodig. Agrifirm verzorgt daarom in de pilot de ruimtebehandelingen.